Локдаун, жесткий и адаптивный карантин: как Украина противостоит коронавирусу

Из-за коронавируса в Украине с марта 2020 года вводится ряд ограничений: от жесткого локдауна, до более мягкого адаптивного карантина. На данный момент действует усиленный карантин, который также называют январским локдауном. Подробнее о том, как Украина противостоит COVID-19 - в материале РБК-Украина.

После того, как в начале марта прошлого года в Украине был зафиксирован первый случай коронавируса, правительство начало вводить по всей стране ограничения. Целью таких мер было и остается минимизировать контакты между людьми, чтобы остановить распространение COVID-19.

Локдаун в Украине

Одной из самых жестких мер является локдаун. В частности, во время весеннего локдауна, была закрыта вся страна. В том числе, ограничивался и выезд за границу.

Так, на время локдауна в Украине закрывали:

все заведения общественного питания (кафе, рестораны, бары), МАФы,

кинотеатры, театры,

спортзалы, фитнесцентры,

салоны красоты,

ТРЦ, развлекательные заведения, непродовольственные магазины и рынки,

школы, садики, университеты,

останавливался общественный транспорт, в том числе и метро (в частности, в Киеве проезд осуществлялся лишь по спецпропускам),

запрещены были пассажирские перевозки, не курсировали поезда и самолеты,

закрывали также и украинскую границу (выехать/въехать в Украину могли лишь отдельные группы лиц).

Вместе с тем, при локдауне в Украине работали:

супермаркеты и продуктовые магазины,

АЗС,

аптеки,

почта,

банки,

также не останавливала работу критическая инфраструктура.

Адаптивный карантин

После снятия жестких ограничений (локдауна) в Украине был введен адаптивный карантин: всю страну разделили на четыре зоны (зеленая, желтая, оранжевая и красная). В зависимости от эпидемической ситуации в регионе город относили в одну из зон. Распределение проводилось раз в неделю сроком на две недели. Самыми жесткими ограничения были в так называемой "красной зоне", в которой сохранялись практически все ограничения локдауна. Наиболее мягкие ограничения были в "зеленой зоне".

Если ситуация с коронавирусом в регионе улучшалась, его переводили из одной зоны в другую, снимая при этом некоторые ограничения. Например, в "красной зоне" были запрещены пассажирские перевозки, в "оранжевой" же они разрешались.

Со временем Минздрав отказался от практики распределения страны на зоны и вся Украина начала жить в условиях "оранжевой зоны". При этом, были разрешены:

работа образовательных учреждений,

пассажирские перевозки,

работа ресторанов и кафе,

работа ТРЦ, непродовольственных магазинов и рынков,

работа кинотеатров и театров,

также разрешен выезд за границу.

Карантин выходного дня

Осенью 2020 года правительство ввело так называемый карантин выходного дня: в будние дни страна жила по правилам "оранжевой зоны", а на выходные ограничения ужесточались. Такой карантин вводился на три недели.

На выходные продолжал курсировать транспорт, но закрывались общепиты, магазины с одеждой, ТРЦ, непродовольственные рынки, кинотеатры.

Жесткий карантин

С 8 января 2021 года в Украине начал действовать жесткий карантин, который часто называют локдауном. Вместе с тем, введенные на 16 дней (до 24 января) ограничения, значительно мягче весеннего локдауна.

Так, на время жесткого карантина в Украине продолжает курсировать транспорт, как городской (в том числе метро), так и ж/д, и авиаперевозки. Границы Украины остаются открытыми. Работают продуктовые супермаркеты, но ограничен перечень товаров, которые можно купить непосредственно в магазине. Также открытыми остались детские садики. Продолжают работать салоны красоты и отели, но с ограничениями.

Вместе с тем, на время жесткого карантина в Украине закрыты: