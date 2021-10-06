Львов готовится закрыть школы и усилить карантин: власти назвали условие

Во Львове в ближайшие две недели могут закрыть школы, а также ввести ряд карантинных ограничений. Это произойдет при условии, если эпидситуация в городе будет ухудшаться в течение одной-двух недель.

По словам заместителя городского головы Львова Андрея Москаленко, власть уже обсудила конкретные дополнительные ограничения, которые необходимы для того, чтобы уменьшить количество ежедневных случаев коронавируса в городе.

"Мы проработали очень много решений, которые будем предлагать на заседании комиссии ТЭБ и ЧС, и все так выглядит, что если не будет уменьшена волна, то вполне, вероятно, что в ближайшее время - через неделю-две, речь пойдет о закрытии образовательных учреждений и дополнительных ограничениях по работе учреждений досуга, культуры и всех локаций, где может быть значительное количество контактов, отмене массовых мероприятий", - пояснил Москаленко.

Он отметил, что Львов по всем показателям может в ближайшее время перейти в "красную" зону.



