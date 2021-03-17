Львов с пятницы вводит усиленный карантин: что будет запрещено

С 19 марта во Львове вводят усиленный карантин. В частности, прекращают работу все учреждения культуры.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр города Андрей Садовой.

Усиленный карантин будет действовать с 19 по 28 марта, сообщил мэр города.

В частности, младшая школа переходит на каникулы. Старшие классы продолжают дистанционное обучение.

Прекращают работу все учреждения культуры: театры, кинотеатры, музеи, концертные площадки. Закрывают заведения общественного питания, они смогут работать "на вынос" и доставку.

В торговых центрах будут работать продуктовые магазины, аптеки и зоомагазины; хозяйственные магазины будут работать на выдачу по предварительному заказу.

Вместе с тем, с 19 марта все массовые мероприятия переносятся, а салоны красоты и спортивные залы будут работать по индивидуальной предварительной записи.

Как объяснил мэр города Андрей Садовой, динамика госпитализации тяжелых больных не уменьшается, поэтому карантин решили усилить.

"Мы должны сделать все необходимое для того, чтобы не допустить коллапса медицинской системы города. Это время, за которое сможем обустроить дополнительные места в больницах и поликлиниках. Также это единственная возможность оборвать цепочку болезни", - отметил он.