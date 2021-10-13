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Львов ужесточит карантин с 18 октября: как будут работать школы, магазины и рестораны

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Львов, Среда 13 октября 2021 16:59
Львов ужесточит карантин с 18 октября: как будут работать школы, магазины и рестораны Фото: Львов ужесточает карантин (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Карантин во Львове будет ужесточен с 18 октября. Новые правила затронут школы, магазины, рестораны, кинотеатры, спортзалы и другие учреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Львова Андрея Садового.

"Только что завершилось заседание городской комиссии по чрезвычайным ситуациям. Я прошу внимательно прочитать этот текст и понять его, без придумок и искажений. С 18 октября Львов будет жить по новым карантинными правилам", - отметил он.

Образование

Все школьники уходят на двухнедельные каникулы до 1 ноября. Также это касается внешкольного образования и досуга.

Культура

Запрещено проводить массовые мероприятия, кроме тех, где организаторы и участники будут иметь сертификат вакцинации или отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до мероприятия.

Театры, кинотеатры, музеи и галереи, филармония, органный зал работают только для посетителей, которые имеют сертификат вакцинации или отрицательный ПЦР-тест. Количество посетителей не более 50% от общего количества мест.

Музыкальные школы - на двухнедельных каникулах. Народные дома, кружки и секции - не работают. Библиотеки работают только на выдачу книг.

Торговля

Промышленные, продовольственные рынки и магазины, торговые центры, парикмахерские и салоны красоты: могут работать только вакцинированы работники или с отрицательным ПЦР-тестом. А также с соблюдением масочного режима и не более 50% заполнения торговых площадей.

Учреждения общественного питания

Режим работы - до 23: 00.

Работают только при условии 100% вакцинации или ПЦР-тестов у работников при заполнении не более 50%, до 4 человек за столиком.

Если через 2 недели ситуация с заболеванием не стабилизируется, то с 1 ноября заведения смогут посещать только вакцинированные или с негативным ПЦР-тестом.

Спортзалы

Могут посещать только вакцинированные или с отрицательным ПЦР-тестом. Все работники должны быть вакцинированы. Заполняемость не более 50%.

Отели и хостелы

Работают только при условии наличия у всех работников сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львове количество госпитализаций пациентов с COVID стремительно растет, и больницы уже не успевают принимать их.

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