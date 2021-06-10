Во Львове откроют еще два центра COVID-вакцинации. В одном будут прививать всех желающих

С 12 июня во Львове заработают два новых центра вакцинации : в Центре Довженко и в ТРЦ Forum Lviv. В Центре Довженко прививки против коронавируса будут делать всем желающим.

Об этом на своей странице в Facebook написал первый заместитель городского главы Андрей Москаленко.

В центре COVID-вакцинации в Центре Довженко будут делать прививки каждые выходные с с 10:00 до 15:00. Приходить могут все желающие, для этого не нужно предварительно регистрироваться в "Дие". Единственное требование - иметь подписанную декларацию с семейным врачом.

Еще один центр вакцинации в эти выходные заработает в ТРЦ Forum Lviv. Провакцинироваться можно будет в субботу и воскресенье с 10:00 до 15:00. Однако этот центр будет делать прививки зарегистрированным в "Дие".

В обоих центрах прививки будут делать китайской вакциной CoronaVac.

Таким образом в целом во Львове будут работать уже три центра вакцинации против коронавируса. Первый такой пункт открыли в конце мая на "Арене Львов". В ближайшее время этот центр вакцинации собираются расширить, чтобы медики могли делать еще больше прививок.