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Во Львове откроют еще два центра COVID-вакцинации. В одном будут прививать всех желающих

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Львов, Четверг 10 июня 2021 11:07
Во Львове откроют еще два центра COVID-вакцинации. В одном будут прививать всех желающих Фото: во Львове на выходных заработают еще два центра COVID-вакцинации (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

С 12 июня во Львове заработают два новых центра вакцинации: в Центре Довженко и в ТРЦ Forum Lviv. В Центре Довженко прививки против коронавируса будут делать всем желающим.

Об этом на своей странице в Facebook написал первый заместитель городского главы Андрей Москаленко.

В центре COVID-вакцинации в Центре Довженко будут делать прививки каждые выходные с с 10:00 до 15:00. Приходить могут все желающие, для этого не нужно предварительно регистрироваться в "Дие". Единственное требование - иметь подписанную декларацию с семейным врачом.

Еще один центр вакцинации в эти выходные заработает в ТРЦ Forum Lviv. Провакцинироваться можно будет в субботу и воскресенье с 10:00 до 15:00. Однако этот центр будет делать прививки зарегистрированным в "Дие".

В обоих центрах прививки будут делать китайской вакциной CoronaVac.

Таким образом в целом во Львове будут работать уже три центра вакцинации против коронавируса. Первый такой пункт открыли в конце мая на "Арене Львов". В ближайшее время этот центр вакцинации собираются расширить, чтобы медики могли делать еще больше прививок.

Напомним, в Украине 12-13 июня центры вакцинации от коронавируса заработают в 14 регионах. Минздрав опубликовало список, где можно сделать прививку вакциной CoronaVac компании Sinovac Biotech.

Как писало РБК-Украина, за прошедшие выходные в центрах вакцинации привились более 15 тысяч человек - работали три центра вакцинации в Одессе и по одному в Киеве, Львове, Тернополе, Днепре, Полтаве, Ровно, Измаиле, Кременчуге, Лубнах, Миргороде и Горишних Плавнях.

Так, министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине есть 3,9 млн доз вакцины от коронавируса. Таким образом, страна обеспечена препаратами для вакцинации на июнь.

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