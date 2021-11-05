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Львовская область передала на утилизацию 40 000 доз вакцины AstraZeneca

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Львовская область, Пятница 05 ноября 2021 14:46
Львовская область передала на утилизацию 40 000 доз вакцины AstraZeneca Фото: Украина утилизирует десятки тысяч доз вакцины AstraZeneca (Russell Cheyne - WPA Pool/Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Львовская область не использовала около 40 000 доз вакцины от коронавируса производства AstraZeneca. Их передадут на центральные склады для утилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Львовский портал".

По словам директора департамента здравоохранения Львовской ОГА Ореста Чемериса, область получила вакцину как неотложную помощь.

"Есть около 40 тысяч доз этой вакцины, которую область не использовала. Соответственно, она возвращается на централизованные склады. Уже на месте ее утилизируют", - подчеркнул он.

Как пишут местные СМИ, жители Львовской области при вакцинации предпочитают препарат Pfizer, меньше всего вакцинируются именно AstraZeneca.

Напомним, до этого в Украине утилизировали 34 000 доз вакцины Pfizer из-за нарушения условий хранения.

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