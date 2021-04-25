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Львовская область с завтрашнего дня выходит из “красной” зоны карантина

Новина українською → Львов, Воскресенье 25 апреля 2021 16:19
Львовская область с завтрашнего дня выходит из “красной” зоны карантина Фото: люди в защитных масках (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Львовская область с 26 апреля выходит из “красной” зоны карантина. С этой даты там будет установлен "желтый" уровень эпидемической опасности из-за распространения коронавируса.

Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.

Он отметил, что сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По его итогам принято решение с 00:00 26 апреля 2021 отменить "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Львовской области. С этой даты регион переводится в “желтый” уровень эпидемической опасности.

Напомним, ранее из “красной” зоны карантина вышла Одесская область. Регион с 25 апреля переведен в “желтый” уровень эпидемической опасности из-за распространения коронавируса.

Отметим, в Минздраве ранее заявляли, что на следующей неделе "красную" зону покинут Киев и пять областей - Львовская, Киевская, Запорожская, Одесская и Полтавская.

РБК-Украина сообщало, что Минздрав не планирует вводить дополнительные карантинные ограничения на Пасху. Впрочем, министерство подготовило рекомендации для религиозных заведений.

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