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Во Львовской области COVID-больные могут получить кислородные концентраторы у семейных врачей

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Понедельник 11 октября 2021 19:08
Во Львовской области COVID-больные могут получить кислородные концентраторы у семейных врачей Фото: во Львовской области COVID-больные могут получить кислородные концентраторы у семейных врачей (kyivcity.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Во Львовской области, пациентам, которые выписались из больницы, разрешено брать кислородные концентраторы у семейных врачей. Эта услуга является бесплатной.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Департамента здравоохранения Львовской ОГА.

"Кислородные концентраторы уже распределены между учреждениями здравоохранения в соответствии с утвержденными критериями и будут использованы согласно утвержденным стандартам оказания медицинской помощи", - пишет пресс-служба.

Получить концентратор разрешено пациентам, подписавшим декларации с семейным врачом. Услуга является бесплатной.

"Учитывая нынешнюю тенденцию к росту заболеваемости COVID-19 и увеличения количества случаев тяжелого течения, за средства государственной субвенции было приобретено 1520 кислородных концентраторов", - отметил директор департамента Орест Чемерис.

Отмечается, что концентраторы предназначены для пациентов, здоровье которых не требует постоянного надзора медработников, однако они и в дальнейшем нуждаются в кислородной терапии.

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