Во Львовской области выявили семь случаев "Дельта" штамма
Фото: Во Львовской области выявили семь случаев "Дельта" штамма (Виталий Носач, РБК-Украина)
Во Львовской области зафиксировали семь случаев заражения "Дельта" штаммом коронавируса. Двое из инфицированных вернулись в Украину из России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главного санитарного врача области Натальи Иванченко-Тимко в Facebook.
По ее словам, среди семи зараженных штаммом "Дельта" двое - вернулись из России, двое - из Великобритании и один человек приехал из Соединенных Штатов.
При этом еще двое зараженных не выезжали за границу и заразились в пределах Львовской области.