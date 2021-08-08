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Во Львовской области выявили семь случаев "Дельта" штамма

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Львовская область, Воскресенье 08 августа 2021 17:38
Во Львовской области выявили семь случаев "Дельта" штамма Фото: Во Львовской области выявили семь случаев "Дельта" штамма (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Во Львовской области зафиксировали семь случаев заражения "Дельта" штаммом коронавируса. Двое из инфицированных вернулись в Украину из России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главного санитарного врача области Натальи Иванченко-Тимко в Facebook.

По ее словам, среди семи зараженных штаммом "Дельта" двое - вернулись из России, двое - из Великобритании и один человек приехал из Соединенных Штатов.

При этом еще двое зараженных не выезжали за границу и заразились в пределах Львовской области.

Напомним, "Дельта" штамм коронавируса зафиксировали в Полтавской области.

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