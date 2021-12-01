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Ляшко назвал единственный регион Украины, где ухудшается ситуация с COVID

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Среда 01 декабря 2021 15:46
Ляшко назвал единственный регион Украины, где ухудшается ситуация с COVID Фото: глава Минздрава Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Закарпатская область является единственным регионом Украины, где ухудшается ситуация с коронавирусом. В регионе продолжают подтверждать столько же случаев COVID, как и на минувшей неделе.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение чиновника в Facebook.

По словам министра, по Украине средний процент спада количества новых случаев составляет -20%.

"За последние 7 дней количество госпитализированных в области выросло на +9%, темпы роста с каждым днем ​​ускоряются. При том что средний процент спада по стране составляет -13%", - написал Ляшко.

При этом он добавил, что Закарпатская область является единственным регионом Украины, где госпитализации больше чем выписок из медучреждений.

"Такой разрыв составляет +15% и в последнее время только растет. При том, что в среднем по стране количество госпитализированных на -19% меньше количества выписанных. Как следствие, загруженность больничных коек в регионе растет, в то время как в Украине происходит разгрузка медицинской системы. Занятость коек с кислородом в Закарпатской области составляет 62%. Это на треть больше средней загруженности кроватей по стране", - написал министр.

Ляшко также подчеркнул, что уровень охвата вакцинацией в Закарпатской области остаются на неудовлетворительно низком уровне.

Напомним, в "красной" зоне продолжает находиться более половины областей Украины.

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