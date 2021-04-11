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Ляшко назвал условие завершения пандемии COVID в Украине

Новина українською → Киев, Воскресенье 11 апреля 2021 14:22
Ляшко назвал условие завершения пандемии COVID в Украине Фото: Виктор Ляшко (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Пандемия коронавируса, который вызывает болезнь COVID-19, в Украине может закончиться в течение трех недель. Это произойдет, если все будут носить защитные маски.

Об этом в интервью Янине Соколовой заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, чтобы выйти из пандемии, нужно постоянно носить маски.

"Есть исследование CDC (Центр по контролю и профилактике заболевания в США, - ред.). Они сказали, что если бы все люди в течение трех недель носили маски, не снимая, коронавирусная болезнь была бы преодолена", - отметил Ляшко.

Он также призвал украинцев избегать скоплений людей, вакцинироваться от COVID, мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептиком.

Напомним, ранее Ляшко заявлял, что до конца 2021 года правительство планирует вакцинировать от коронавируса 70% взрослого населения страны - это около 24 млн человек.

Он также говорил, что медицинская система Украины может выдержать госпитализацию в среднем 6-6,5 тысяч пациентов с COVID в сутки. При таких цифрах система "будет идти по краю лезвия".

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