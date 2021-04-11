Ляшко назвал условие завершения пандемии COVID в Украине

Пандемия коронавируса , который вызывает болезнь COVID-19, в Украине может закончиться в течение трех недель. Это произойдет, если все будут носить защитные маски.

Об этом в интервью Янине Соколовой заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, чтобы выйти из пандемии, нужно постоянно носить маски.

"Есть исследование CDC (Центр по контролю и профилактике заболевания в США, - ред.). Они сказали, что если бы все люди в течение трех недель носили маски, не снимая, коронавирусная болезнь была бы преодолена", - отметил Ляшко.

Он также призвал украинцев избегать скоплений людей, вакцинироваться от COVID, мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептиком.