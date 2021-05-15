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Ляшко: новая партия Pfizer пойдет на вакцинацию педагогов, которая начнется уже в мае

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Суббота 15 мая 2021 15:34
Ляшко: новая партия Pfizer пойдет на вакцинацию педагогов, которая начнется уже в мае Фото: Pfizer пойдет на вакцинацию педагогов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько

Поставки вакцины Pfizer в Украине ожидаются на следующей неделе. В конце мая препарат развезут в регионы, где будут вакцинировать педагогов.

Об этом заявил главный санврач страны Виктор Ляшко во время разговора с журналистами 15 мая.

Он сообщил, что поставки 473 850 доз Pfizer ожидаются в рамках глобальной инициативы COVAX.

"Они будут проходить на следующей неделе, начиная со вторрка, но не одной поставкой, а в течение 3-4 дней. Растворитель к этой партии придет в последней поставке. С понедельника 24 мая их начнут разврозить в регионы и вацинировать ими", - сказал главный санврач.

По словам Ляшко, большая часть этих вакцин пойдет для вакцинации педагогов первой и второй дозой - работников детсадов, школ, вузов. Минздрав хочет провакцинировать педагогов до начала учебного года.

Еще 95 тысяч доз из этих поставок пойдут для иммунизации людей с I и II этапов вакцинации.

Напомним, в Минздраве сообщали, что следующая партия вакцины от коронавируса американского производства Pfizer ожидается 17 мая.

Ранее Ляшко заявлял, что поставки вакцины Pfizer американского производства, которые законтрактованы за бюджетные средства, ожидаются до конца мая. Должны поступить 500 тысяч доз вакцины.

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