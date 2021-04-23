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Ляшко передал публичный "привет" трем областям из-за нарушения алгоритма вакцинации

Новина українською → Киев, Пятница 23 апреля 2021 09:44
Ляшко передал публичный "привет" трем областям из-за нарушения алгоритма вакцинации Фото: главный санврач Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко передал публичный "привет" руководителям департаментов здравоохранения Харьковской, Одесской и Запорожской областей. В регионах нарушен алгоритм Минздрава по вакцинации от коронавируса.

Об этом Ляшко заявил на брифинге.

По его словам, в Украину прибыла новая партия вакцины Astrazeneca. В областях будет 1950 пунктов вакцинации для использования этого препарата. Больше всего в Днепропетровской области - 204. Меньше всего в Запорожской области - 29.

"Передаю очередной публичный "привет" руководителю департамента здравоохранения Запорожской области. Буду следить, как будет использоваться вакцина и какой будет доступ для всех, кто нуждается в прививке", - заявил Ляшко.

Также он отметил, что нарушен алгоритм вакцинации в трех областях.

"Хочу также передать публичный "привет" еще трем руководителям департаментов здравоохранения. В частности, Харьковской, Одесской и Запорожской областей. Это единственные области, которые нарушили алгоритмы Минздрава и до сих пор не использовали вакцины из первой партии Astrazeneca", - сообщил он.

Отметим, в Украине с начала кампании вакцинации привили от коронавируса 508 044 человека.

Напомним, сегодня в Украину доставили новую партию вакцины AstraZeneca.

Также Украина договаривается о дополнительной закупке 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca.

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