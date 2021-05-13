Ляшко призвал не делать тесты на антитела к коронавирусу без острой необходимости

Главный санитарный врач Виктор Ляшко призывает украинцев отказаться от проведения тестов на антитела к коронавирусу без острой необходимости. Исключением лишь может быть рекомендация врачей к проведению таких исследований.

Об этом Ляшко рассказал в комментарии "Радио Свобода" .

Он называет "маркетинговым ходом" проведение исследований на антитела после вакцинации.

"Не нужно бегать делать после перенесенной болезни или после проведенной вакцинации, если только вы не попадаете в определенную категорию, когда вам рекомендуется это сделать для проведения исследований", - сказал Ляшко.

Главный санврач пояснил, что кроме гуморального иммунитета, есть еще клеточный иммунитет и отсутствие или наличие антител, которое может исследовать та или иная тест-система – это не свидетельство того, что вакцина работает или не работает.

Ляшко добавил, что после проведения прививки иммунитет формируется, однако метод, которым определялись антитела может этого не зафиксировать.