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Ляшко о штамме "Омикрон": сложно спрогнозировать, когда он придет в Украину

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Вторник 30 ноября 2021 18:16
Ляшко о штамме "Омикрон": сложно спрогнозировать, когда он придет в Украину Фото: глава Минздрава Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что пока сложно спрогнозировать, когда новый штамм коронавируса "Омикрон" придет в Украину. Однако власти делают все возможное, чтобы штамм не попал в страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

"Это (когда придет "Омикрон" в Украину, - ред.) сложно спрогнозировать. Это может произойти как завтра, так и через месяц. Но мы делаем все возможное, чтобы этого не произошло", - заявил Ляшко.

При этом он добавил, что иностранцы, прибывшие из стран Южной Африки будут отправлены на карантин.

"Граждане южноафриканских стран и люди, находившиеся там в течение последних 14 дней, будут направляться на самоизоляцию, независимо от того, есть ли у них отрицательный ПЦР-тест или справка о вакцинации", - сообщил министр.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала новый штамм коронавируса греческой буквой "омикрон" и квалифицировала новый вариант вируса как тот, что вызывает беспокойство.

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