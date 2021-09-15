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Ляшко о вакцинации детей от COVID: делать это стоит, но пока рано

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Киев, Среда 15 сентября 2021 23:03
Ляшко о вакцинации детей от COVID: делать это стоит, но пока рано Фото: Ляшко о вакцинации детей от COVID: делать это стоит, но пока рано (РБК-Украина)
Автор: Анна Полисученко

Вакцинировать детей от COVID стоит, но пока рано. Это заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра "24 каналу".

"Когда мы говорим, стоит или не стоит вакцинировать детей, ответ - стоит. Стоит начинать массовую кампанию? Я говорю - еще рано", - считает Виктор Ляшко.

В МОЗ проанализировали уровень заболеваемости среди детских коллективов и количество детей в структуре заболеваемости и выявили, что этот показатель не превышает 8%.

"Мы анализировали это до циркуляции штамма "Дельта", после обнаружения штамма "Дельта" в Украине. У нас не растет уровень заболеваемости среди детей от 0 до 19 лет. А вот уровень заболеваемости с летальным исходом людей старше 60 лет – достаточно высокий", - добавил министр.

Глава МОЗ считает, что тратить ресурс и энергию сейчас на вакцинацию детей не стоит.

"Давайте дойдем хотя бы до 50% вакцинации взрослого населения - и тогда переключимся на детей. Мы же понимаем, что ресурс должен быть приоритезирован туда, где есть наибольшая угроза потери здоровья и жизни", - объяснил он.

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