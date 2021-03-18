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Максимум с начала года. В Украине 15 053 новых случая коронавируса

Новина українською → Киев, Четверг 18 марта 2021 08:21
Максимум с начала года. В Украине 15 053 новых случая коронавируса Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине рост новых случаев коронавируса, заразились еще 15 053 человека. Больше всего новых заражений в Киеве, Львовской и Житомирской областях.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

За вчера госпитализировали 4376 человек; умерли 267 человек и 6514 человек выздоровели.

За сутки сделали 118 780 тестирований на коронавирус (в частности методом ПЦР - 53 039, методом ИФА - 21 782, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 43 959).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1092), Житомирской (1398), Львовской (1092), Одесской (997) и Хмельницкой (800) областях.

С начала пандемии в стране 1 504 076 подтвержденных случаев коронавируса, 1 244 190 выздоровлений и 29 253 смерти.

РБК-Украина писало, что сегодня могут усилить карантин в Киеве. Ужесточение противоэпидемических ограничений комиссия ТЭБ и ЧС рассмотрит утром на внеочередном заседании.

Также министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Киев близок к попаданию в "красную зону" карантина.

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