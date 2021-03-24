Максимум от начала пандемии: в Польше почти 30 тысяч новых COVID-случаев

В Польше обнаружили 29 978 новых случаев коронавируса. Это максимум за все время пандемии в стране.

Завтра власти примут решение по поводу карантинных ограничений из-за роста новых случаев. Рассматривается вариант усиления карантинного режима как на региональном, так и на национальном уровнях, пишет RMF24.

"Мы еще этот порог не пересекаем (30 тысяч случаев коронавируса, - ред.), но уже очень близки к нему. Фактически, мы на него выходим... К сожалению, количество смертей тоже такое же высокое, как было в январе, - достигло 511 случаев", - сообщил глава Минздрава Польши Адам Недзельский.

Коронавирус за сутки подтвердили у 29 978 человек, сообщили в Минздраве. Правительство Польши завтра обещает обнародовать пакет новых коронавирусных ограничений, которые будут действовать в период католических Пасхальных праздников.