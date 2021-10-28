На максимуме по всем показателям. Введут ли в Украине тотальный локдаун

Введение локдауна в Украине пока не планируется. Вместе с тем, страна по COVID-показателям находится на максимальных значениях за все время пандемии.

Подробнее о ситуации с коронавирусом в Украине - в материале РБК-Украина ниже.

Карантин в Украине

Одним из методов борьбы с коронавирусом в Украине является карантин. Сейчас в стране действуют правила адаптивного карантина, согласно которому в каждом отдельном регионе усиливаются ограничения в зависимости от ситуации с коронавирусом.

Так, летом вся страна находилась в "зеленой" зоне карантина с минимальными ограничениями - масочный режим и социальная дистанция. Вместе с тем, уже в сентябре всю страну перевели в "желтую" зону.

Согласно правилам, в "желтой" зоне, в частности, вводятся ограничения на число посетителей в кинотеатрах и театрах (50% от числа мест), в кафе и ресторанах за одним столиком могут находиться максимум 4 человека, а в фитнес-центрах установлена норма - один человек на 10 кв. метров площади. Чтобы не соблюдать ограничения нужна вакцинация (достаточно одной дозы) или тест.

Сейчас в" желтой " зоне находятся только три области: Кировоградская, Закарпатская и Винницкая.

Еще 13 областей и Киев по состоянию на сегодня находятся в "оранжевой" зоне. Она не предусматривает дополнительных ограничений, но сигнализирует об ухудшении ситуации. Так, пока "оранжевые" такие области: Волынская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская, Полтавская.

Самые строгие ограничения, как локдаун вводят в "красной" зоне. Здесь запрещается работа кафе, ресторанов, кинотеатров, ТРЦ, рынков, фитнес-центров, бассейнов, учебных заведений (кроме садиков и начальной школы). Кроме того, местные власти могут вводить дополнительные ограничения. Не соблюдать ограничения разрешается при условии 100%-ой вакцинации двумя дозами (альтернатива - тест).

Сейчас в "красной" зоне 8 областей: Львовская, Николаевская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Сумская и Херсонская. А уже с 30 октября "красных" областей будет 15, присоединятся Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская.

Украина на максимуме

Как сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко, сейчас Украина находится на максимальных значениях за все время пандемии по каждому из COVID-показателей. Имеется в виду ежесуточное количество новых случаев, случаев госпитализации и количества летальных исходов.

"Сейчас заболеваемость растет во всех 15 крупных странах Европы (с населением более 10 миллионов человек). В 11 из них - это уже повторные вспышки летне-осеннего периода. Для того, чтобы уменьшить нагрузку на медицинскую систему и спасти как можно больше жизней, мы вынуждены вводить жесткие карантинные ограничения", - отметил Ляшко на брифинге.

Введут ли локдаун

Недавно Ляшко отмечал, что локдаун вводится, когда все области Украины переходят в "красную" зону карантина. Вместе с тем, по прогнозам Киевской школы экономики, переход всех регионов в "красную" зону не ожидается. Эксперты также прогнозируют, что области будут "красными" до января 2022 года.

Премьер-министр Денис Шмыгаль также неоднократно подчеркивал, что тотальный локдаун в Украине не планируется. В частности, вчера он отметил, что правительство не хочет вводить локдаун, потому что экономика Украины начала восстанавливаться, а жесткие ограничения будут сдерживать рост ВВП.