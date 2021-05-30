В Малайзии в реанимацию будут помещать COVID-больных только с высоким шансом на излечение

Власти Малайзии приняли решение помещать в палаты интенсивной терапии только тех больных коронавирусом, у которых высокие шансы на выздоровление . Это связано с нехваткой мест в больницах страны.

"Количество коек в отделениях интенсивной терапии в больницах, карантинных и лечебных центрах COVID сокращается и может быть недостаточным", - отметил министр.

По его словам, министерство здравоохранения предупредило руководство медучреждений о возможных ситуациях, когда "врачам придется сделать трудный выбор в выборе койки интенсивной терапии для пациентов с более высоким потенциалом выздоровления", чем для больных с "плохим прогнозом".

"Это трудная ситуация, с которой сталкиваются все мы, и министерство хотело бы призвать все стороны работать вместе, чтобы справиться с ней сейчас, от правительства до агентств и общественности", - добавил он.