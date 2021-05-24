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Мальта стала первой страной в ЕС, где сформирован коллективный иммунитет к COVID-19

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Валлетта, Понедельник 24 мая 2021 19:27
Мальта стала первой страной в ЕС, где сформирован коллективный иммунитет к COVID-19 Фото: власти Мальты заявили о сформированном коллективном иммунитете от COVID-19 (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Мальта стала первой страной в Евросоюзе, где сформирован коллективный иммунитет от коронавируса. В стране каждые пять секунд вводится препарат от COVID-19 и на сегодняшний день около 70% населения уже получили как минимум одну дозу.

Об этом заявил вице-премьер и министр здравоохранения Мальты Крис Ферне, передает Reuters.

По его словам, около 42% взрослого населения Мальты уже получили две дозы вакцины от коронавируса. "Вакцины вводятся каждые пять секунд", - добавил он.

Крис Ферне уточнил, что в стране около 70% взрослого населения получили как минимум одну дозу вакцины от COVID-19 и таким образом, Мальта стала первой страной Евросоюзе достигшей коллективного иммунитета.

"Вакцина - это оружие против вируса", - добавил он.

Глава Минздрава отметил, что тем, кто прошел полную вакцинацию, с июля не придется носить маску на улице. Ее обязательное ношение останется только внутри помещений.

С понедельника, 24 мая, власти Мальты сняли ограничения на посещение тренажерных залов и бассейнов, а время работы ресторанов продлили до полуночи. Раньше они должны были закрываться в 17:00.

Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что на сегодня в Украине минимум три завода могут наладить производство вакцин. По его словам, переговоры о трансфере технологий идут, но пока рано говорить о какой-то конкретике.

Отметим, накануне министр науки и образования Сергей Шкарлет в интервью РБК-Украина говорил, что сегодняшняя украинская наука в состоянии сделать вакцину от коронавируса. Львовские ученые ближе всего к этому.

Секретарь СНБО Алексей Данилов в свою очередь отмечал, что украинские ученые разработали три прототипа вакцин от COVID-19.

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