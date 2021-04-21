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Массовые скопления людей на Пасху могут привести к новой волне заболеваемости, - Шмыгаль

Новина українською → Киев, Среда 21 апреля 2021 13:37
Массовые скопления людей на Пасху могут привести к новой волне заболеваемости, - Шмыгаль Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Игорь Литвиненко

Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал украинцев оставаться на майские праздники и Пасху дома. По его словам, массовые скопления могут привести к новой вспышке заболеваемости COVID-19.

Об этом Шмыгаль заявил во время заседания правительства, 21 апреля.

Он отметил, что в пятницу правительство проведет встречу с Советом церквей и религиозных организаций, где будет обсуждаться вопрос празднования Пасхи в условиях пандемии.

"Я думаю, что все поддержат идею празднования Пасхи с соблюдением необходимых ограничений. Массовые скопления людей на Пасху могут привести к новой волне заболеваемости. Только наша осторожность, соблюдение противоэпидемических правил и вакцинация смогут остановить вирус", - отметил премьер.

Также Шмыгаль сообщал, что ситуация с коронавирусом в стране стабилизируется. Однако это не повод возвращаться к вечеринкам и массовым скоплениям людей.

Напомним, сегодня правительство Украины продлило карантин и режим чрезвычайной ситуации до 30 июня.

Как писало РБК-Украина, в Министерстве здравоохранения ожидают новую вспышку заболеваемости COVID-19 после Пасхи.

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