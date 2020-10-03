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Матчи сборной Украины в Киеве пройдут с болельщиками

Новина українською → Киев, Суббота 03 октября 2020 15:31
Матчи сборной Украины в Киеве пройдут с болельщиками Фото: НСК "Олимпийский" примет болельщиков (РБК-Украина)  
Автор: РБК-Украина

На матчи сборной Украины по футболу в Киеве допустят болельщиков. Трибуны смогут заполнить максимум на 30% от общей вместимости.

Об этом говорится в сообщении на сайте Киевской городской государственной администрации.

Сообщается, что Киев согласился с предложением Украинской ассоциации футбола о проведении матчей под эгидой УЕФА с частичным привлечением болельщиков до 30% от вместимости стадионов.

При условии строгого соблюдения противоэпидемических требований и правил, разрешено частичное привлечения болельщиков на следующие матчи:

  • 09.10.2020 - Киев, стадион "Оболонь Арена" - матч квалификационного раунда Чемпионата Европы среди молодежных команд между сборными Украины и Румынии;
  • 10.10.2020 - Киев, НСК "Олимпийский" - матч Лиги наций УЕФА между национальными сборными Украины и Германии;
  • 13.10.2020 - Киев, НСК "Олимпийский" - матч Лиги наций УЕФА между национальными сборными Украины и Испании.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения разрешило провести матчи украинских команд в еврокубках и национальной сборной со зрителями.

До этого Украинская ассоциация футбола утвердила протокол для проведения матчей в условиях карантина. В этом протоколе прописаны нормы с учетом санитарных требований.

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