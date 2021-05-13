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Медикам выплатили более 18 млн гривен больничных из-за COVID-19 с начала года

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Украина, Четверг 13 мая 2021 17:46
Медикам выплатили более 18 млн гривен больничных из-за COVID-19 с начала года Фото: медикам выплатили более 18 млн гривен больничных из-за COVID (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Медицинским работникам, заболевшим COVID-19, выплатили больничных на 18,3 млн гривен. Выплаты осуществил Фонд социального страхования в период с января по апрель.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Указано, что в январе-апреле Фонд соцстрахования принял на финансирование больничные листы, выданные в случае временной нетрудоспособности, наступившей в результате несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний, на сумму 60,1 млн гривен. Помощь начислена для 5,5 тысячи застрахованных лиц.

"Пособие по временной нетрудоспособности из-за острого профессионального заболевания COVID-19 назначено для 2,8 тыс. медиков на 18,3 млн гривен", - информируют в фонде.

Отмечается, что размер помощи составляет 100% среднего дохода и финансируется Фондом соцстрахования, начиная с шестого дня нетрудоспособности (первые пять дней оплачивает работодатель). Размер помощи для пострадавших не зависит от продолжительности страхового стажа.

Напомним, в Украине с 1 июня должно начаться внедрение электронных больничных в пилотном формате. Тестирование е-больничных будут проводить в 200 больницах по Украине.

Как писало РБК-Украина, в конце марта в Минздраве заявляли, что электронный больничный в Украине заработает уже в ближайшее время.

Добавим, недавно президент Владимир Зеленский подписал закон, вернувший украинцам право брать больничные. Их отменили из-за законодательной коллизии.

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