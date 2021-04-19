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Медучреждения получили почти 2 млрд гривен за лечение COVID-пациентов в марте

Новина українською → Украина, Понедельник 19 апреля 2021 13:05
Медучреждения получили почти 2 млрд гривен за лечение COVID-пациентов в марте Фото: спецбольницы получили почти 2 млрд гривен за лечение COVID-пациентов в марте (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Национальная служба здоровья сообщила, что в марте за лечение пациентов с COVID-19 в стационаре выплатила 1 млрд 993 млн грн. Средства получили более 500 специализированных больниц.

Об этом сообщает правительственный портал.

Указано, что предоставители экстренной медицинской помощи после соответствующих законодательных изменений и перехода на новый тариф получили доплату за февраль и полностью выплаты за март.

"В целом 25 центров экстренной помощи на сумму 125 млн грн. 1662 предоставителей первичной медицинской помощи получили 1 млрд 655 млн грн за март", - говорится в сообщении.

Заведения, которые работают с НСЗУ по договору о реимбурсации лекарств, за прошлый месяц получили более 93 млн грн.

"За лечение пациентов с COVID-19 в стационаре в марте НСЗУ выплатила 1 млрд 993 млн грн. Оплату получили 503 специализированные больницы", - указано в сообщении.

Напомним, Министерство здравоохранения обновило показатели регионов с коронавирусом. Так, в восьми регионах Украины превышена заполненность больничных коек с кислородом для пациентов с COVID-19.

Как писало РБК-Украина, в Украине за вчера обнаружили 6506 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Днепропетровской, Харьковской, Львовской областях.

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