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Мэр Ивано-Франковска получил первую прививку от коронавируса

Новина українською → Ивано-Франковск, Четверг 04 марта 2021 15:17
Мэр Ивано-Франковска получил первую прививку от коронавируса Фото: Руслан Марцинкив (facebook.com/ruslan.martsinkiv)
Автор: РБК-Украина

В четверг, 4 марта, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сделал прививку от коронавируса. Он вакцинировался остаточной дозой индийской вакцины AstraZeneca (Covishield).

Об этом Маркинцив сообщил в Facebook.

Ему сделали прививку в Центральной городской клинической больнице Ивано-Франковска.

"Я сегодня вакцинировался. И думаю, что сейчас надо показывать государственную позицию и собственным примером показывать: для того, чтобы преодолеть эту беду прививаться - надо. Надо соблюдать все необходимые карантинные меры, чтобы мы скорее вернулись к нормальной жизни", - написал он.

Вакцинуюсь

Posted by Руслан Марцінків on Thursday, March 4, 2021

Напомним, вчера первую прививку получил глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко. Он вакцинировался в Северодонецке во время рабочего визита.

Кроме того, первым украинским чиновником, который получил прививку от коронавируса, стал министр здравоохранения Максим Степанов.

Добавим, что 2 марта прививку от коронавируса получил президент Владимир Зеленский. Его вакцинировали от COVID-19 на Донбассе.

Также первую прививку от коронавируса получил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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