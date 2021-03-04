Мэр Ивано-Франковска получил первую прививку от коронавируса
В четверг, 4 марта, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сделал прививку от коронавируса. Он вакцинировался остаточной дозой индийской вакцины AstraZeneca (Covishield).
Об этом Маркинцив сообщил в Facebook.
Ему сделали прививку в Центральной городской клинической больнице Ивано-Франковска.
"Я сегодня вакцинировался. И думаю, что сейчас надо показывать государственную позицию и собственным примером показывать: для того, чтобы преодолеть эту беду прививаться - надо. Надо соблюдать все необходимые карантинные меры, чтобы мы скорее вернулись к нормальной жизни", - написал он.
ВакцинуюсьPosted by Руслан Марцінків on Thursday, March 4, 2021
Напомним, вчера первую прививку получил глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко. Он вакцинировался в Северодонецке во время рабочего визита.
Кроме того, первым украинским чиновником, который получил прививку от коронавируса, стал министр здравоохранения Максим Степанов.
Добавим, что 2 марта прививку от коронавируса получил президент Владимир Зеленский. Его вакцинировали от COVID-19 на Донбассе.
Также первую прививку от коронавируса получил главный санитарный врач Виктор Ляшко.