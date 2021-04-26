Меркель назвала условие для закупки Германией российской вакцины "Спутник V"

Власти Германии готовы закупить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" , если препарат получит разрешение на его применение европейским регулятором в ближайшее время. В случае задержки с регистрацией на несколько месяцев Берлин откажется от его приобретения.

"Если этот допуск (российской вакцины - ред.) будет получен скоро, то имеет смысл купить дозы "Спутника V", если это произойдет только через несколько месяцев, то у нас будет уже достаточно вакцин, от этого будет зависеть вопрос, сколько нам еще надо заказывать", - сказала Меркель.

При этом она подчеркнула, что общеевропейского заказа на российскую вакцину не будет. “Федеральное правительство занимается этим самостоятельно", - уточнила она.