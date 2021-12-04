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Меркель в последний раз обратилась к немцам: предупредила о сложных временах из-за COVID

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Германия, Суббота 04 декабря 2021 23:46
Меркель в последний раз обратилась к немцам: предупредила о сложных временах из-за COVID Фото: Ангела Меркель, и.о. канцлера Германии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Скороход

Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель, которая уходит в отставку, в последний раз обратилась к народу в своем видеоподкасте. Она предупредила немцев о предстоящих сложных временах из-за пандемии COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Меркель отметила, что Германию ждут несколько трудных недель в связи с пандемией. Также отметила, что в некоторых землях ситуация с коронавирусом слишком серьезная.

"В разгаре четвертой волны пандемии мы оказались в очень серьезной ситуации, в некоторых частях нашей страны ее можно назвать не иначе как драматической. К сожалению, нас ждут еще несколько трудных недель, которые мы сможем преодолеть только совместными усилиями", - отметила Меркель.

Она призвала всех граждан пройти вакцинацию от коронавируса.

"Неважно, первая ли это вакцинация или повторная. Помогает каждая прививка. Максимально возможный уровень вакцинации поможет нам всем в стране преодолеть пандемию", - подчеркнула Меркель.

Она упомянула, что лечение тяжелобольных пациентов дается стране тяжелее из-за переполненных отделений интенсивной терапии и об "ужасающе большом количестве людей, которым вирус стоил жизни". Она поблагодарила всех, кто в эти трудные времена проявил благоразумие и придерживался правил.

"Вы составляете подавляющее большинство в нашей стране", - добавила Меркель.

Напомним, что Ангелу Меркель провели с должности канцлера Германии. В ее честь устроили праздничную церемонию.

Также сообщалось, что вакцинация в Германии может стать обязательной. Об этом ранее говорила Ангела Меркель.

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