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Местом возникновения коронавируса может быть не Ухань. В ВОЗ сделали заявление

Новина українською → Женева, Вторник 09 февраля 2021 12:49
Местом возникновения коронавируса может быть не Ухань. В ВОЗ сделали заявление Фото: люди в маске (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Международная группа ученых Всемирной организации здравоохранения предпологает, что СOVID-19 мог циркулировать за пределами китайского города Ухань до первых зарегистрированных случаев. Местом возникновения коронавируса может быть не Ухань.

Об этом сообщил на пресс-конференции руководитель экспертной группы Национальной комиссии здравоохранения Китая по борьбе с COVID-19 Лян Ваньнянь, передает Sky News.

По его словам, не было никаких доказательств того, что COVID-19 распространялся в Ухане до декабря 2019 года, когда были зарегистрированы первые случаи заболевания.

"Неопубликованные данные свидетельствуют о том, что образцы SARS-CoV-2 были обнаружены за несколько недель до первых зарегистрированных случаев в Ухане", - заявил Лян Ваньнянь.

Отметим, китайская газета South China Morning Post еще в начале пандемии писала, что "нулевой пациент" с COVID-19 был зарегистрирован в городе Ухань 17 ноября 2019 года.

Всемирная организация здравоохранения, в свою очередь, заявляла, что первый подтвержденный случай заражения коронавирусом датируется 8 декабря.

Напомним, в ВОЗ заявили, что невозможно установить, как коронавирус попал на рынок в Ухане. К таким выводам комиссия прийшла на основе имеющейся эпидемиологической информации.

Ранее участник миссии ВОЗ Фабиан Лендертц заявил, что нет цели найти вину Китая в появлении коронавируса, поскольку он мог возникнуть в другой стране.

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