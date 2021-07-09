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В МИД КНР ответили на заявление Франции о непризнании COVID-вакцин России и Китая

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Китай, Пятница 09 июля 2021 11:43
В МИД КНР ответили на заявление Франции о непризнании COVID-вакцин России и Китая Фото: представитель МИД Китая Ван Вэньбинь (facebook.com spoxwangwenbin)
Автор: Юлия Струк

В Министерстве иностранных дел Китая ответили на заявление Франции о непризнании COVID-вакцин производства России и КНР. В ведомстве выступили против политизации вакцин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг представителя МИД КНР Ван Вэньбиня.

"Мы решительно против политизации вопросов, связанных с вакцинами. Эти вопросы не должны становиться объектом политического вмешательства, тем более их нельзя использовать с целью политических фабрикаций", - заявил представитель китайского внешнеполитического ведомства.

Напомним, во Франции призывают отказаться от российской и китайской вакцин. В Министерстве иностранных дел просят граждан доверять только проверенным вакцинам.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники в правительстве Германии писало, что Евросоюз отложил одобрение вакцины "Спутник V" из-за того, что российская сторона не предоставила вовремя данные о препарате.

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