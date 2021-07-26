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Миллион вакцинированных: Рубан рассказал, как избежать нового локдауна в Киеве

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Киев, Понедельник 26 июля 2021 13:57
Миллион вакцинированных: Рубан рассказал, как избежать нового локдауна в Киеве Фото: глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

На фоне распространения штамма коронавируса "Дельта" нового локдауна в Киеве можно избежать, если удастся вакцинировать миллион жителей города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Госпотребслужбы Киева Олега Рубана в эфире "Украина 24".

По его словам, третья волна в Киеве будет, когда все вернутся с каникул и отпусков, - это в конце августа и начало сентября. Поэтому власти уже готовят дополнительные койко-места в больницах. Но большая надежда сохраняется на вакцинацию.

"Если провести вакцинацию 1 миллиона человек в Киеве, с учетом тех, кто переболел, то локдаун можно будет не вводить", - отметил Рубан.

Он подчеркнул, что пока рано говорить о возможном переводе школ на дистанционное образование. Также он уточнил, что если 100% педагогов, медиков и другие социальные группы вакцинируются до 1 сентября, то никакие ограничения не понадобятся.

Напомним, ранее главный санврач Игорь Кузин заявил, что Министерство здравоохранения Украины рассматривает возможность введения привилегий для людей, которые вакцинировались от COVID.

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