ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Более миллиона жителей планеты получили прививки от COVID-19, - Bloomberg

Новина українською → Киев, Пятница 18 декабря 2020 15:33
Более миллиона жителей планеты получили прививки от COVID-19, - Bloomberg Фото: прививки (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Более миллиона жителей планеты получили первые прививки от коронавируса. Вакцинацию населения уже начали проводить четыре страны мира.

Об этом сообщает американское агентство Bloomberg.

По данным агентства, в мире вакцинировали от коронавируса уже более 1,1 млн человек - это жители Великобритании, Соединенных Штатов Америки, Китая и России. Больше всего вакцинированных в Китае, там по состоянию на 28 ноября прививки сделали 650 тысячам людей.

В Британии по состоянию на 15 декабря прививки от COVID-19 получили 137,8 тысяч человек, а в России - 320 тысяч. В США, где вакцинация стартовала только на этой неделе, по состоянию на 17 декабря первую вакцину получили почти 50 тысяч граждан.

Напомним, Россия вакцинирует свое население собственной вакциной от коронавируса, которая еще не завершила третий этап клинических испытаний и не была одобрена Всемирной организацией здравоохранения. Вакцинация россиян началась с Москвы.

Как писало РБК-Украина, в Британии массовая вакцинация от коронавируса началась 8 декабря после того, как британские власти одобрили применение вакцины компании Pfizer и BioNTech.

Добавим, первого американца вакцинировали от коронавируса в понедельник, 14 декабря. Первой вакциной от коронавируса, которую одобрили США, стала разработка компаний Pfizer и BioNTech.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус вакцинация вакцина от коронавируса Коронавирус
Локдаун в Украине
Локдаун в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцина от COVID-19
Вакцина от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19