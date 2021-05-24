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Минимум с начала года. В Украине 1334 новых случая коронавируса

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Киев, Понедельник 24 мая 2021 08:09
Минимум с начала года. В Украине 1334 новых случая коронавируса Фото: в Украине минимум случаев COVID-19 с начала года (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за минувшие сутки выявили 1334 новых случая коронавируса. Больше всего новых заражений в Днепропетровской, Харьковской областях, а также в Киеве.

Об этом свидетельствуют данные карты СНБО.

За прошедшие сутки:

  • госпитализировали 1019 человек;
  • умерли 68 пациентов;
  • выздоровели 6999 человек.

Минимум с начала года. В Украине 1334 новых случая коронавируса

За сутки сделали 8684 ПЦР-теста, 1462 ИФА-теста, 5951 экспресс-тест. Это минимальное количество сделанных тестов на коронавирус с начала года.

За все время пандемии в Украине заболели 2 183 855 человек; выздоровели 1 957 560 человек; умерли - 49 436.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (190), Николаевской (151), г. Киев (125), Харьковской (101) и Киевской (75) областях.

Напомним, в Украине одна область остается в "оранжевой" зоне карантина.

Отметим, министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил о возможной поставке вакцин от COVID ведущей компании из США.

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