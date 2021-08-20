В Минцифры объяснили, для чего украинцам два COVID-сертификаты и чем они отличаются

Для украинцев будут доступны сразу два COVID-сертификаты в приложении "Дія". Один из них будет международный, а другой - внутренний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на объяснения главы Минцифры Михаила Федорова в ходе брифинга .

"Мы хотим быть первыми во всем и поэтому у нас генерируется не один ковидный сертификат, а два. Один для того, чтобы путешествовать за пределы нашей страны, в Европейский союз, а другой сертификат внутренний", - отметил министр.

Чем отличаются COVID-сертификаты?

В международном COVID-сертификате больше медицинской информации. Это нужно, чтобы европейские специалисты могли все проверить и визуально и технически.

"Там нет фото. Такие стандарты технической документации ЕС", - отметил Федоров.

Во внутреннем сертификате меньше медицинской информации и есть фото. Как и другие документы, можно проверять через QR-код, без специального оборудования.

Зачем два сертификата?

По словам министра, внутренний сертификат разработан на случай усиления карантинных требований в Украине из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

"Если появится ситуация, где нужен будет COVID-сертификат внутри страны, не нужно будет показывать паспорт или другой документ гражданина Украины. Потому что во внутреннем сертификате будет фото", - пояснил Федоров.