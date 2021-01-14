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Минздрав будет вести учет провакцинированных от коронавируса

Новина українською → Киев, Четверг 14 января 2021 16:07
Минздрав будет вести учет провакцинированных от коронавируса Фото: люди в маске (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине в феврале появится вакцина от коронавируса и начнется первый этап вакцинации. Будет создано 375 мобильных бригад, которые будут проводить прививки.

Об этом в интервью LB.ua сообщил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

По его словам, Минздрав готовит поименный список, тех, кого вакцинируют от коронавируса в первую очередь. Он будет готов 15 января.

"Сейчас работаем с Национальной службой здоровья Украины и с Минфином, чтобы оплачивать каждый укол. Знаем предыдущий тариф, знаем, как в электронной системе здравоохранения будет учитываться каждый провакцинований, какая после этого будет оплата, дополнительная мотивация для бригады", - заверил Ляшко.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина в короткий срок начнет масштабную вакцинацию от COVID благодаря поставкам вакцины китайской компании Sinovac Biotech.

Кроме того, первые поставки вакцины в Украину для проведения массовой вакцинации ожидаются в феврале. Договор заключен с китайской фармкомпанией Sinovac Biotech.

Добавим, что Украина направила Еврокомиссии письмо с просьбой помочь с поставками вакцины от COVID.

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