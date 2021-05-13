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Минздрав изучит распространение антител к коронавирусу. Украинцев будут тестировать бесплатно

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Четверг 13 мая 2021 12:47
Минздрав изучит распространение антител к коронавирусу. Украинцев будут тестировать бесплатно Фото: тест на антитела летом можно будет сделать бесплатно (УНИАН)
Автор: РБК-Украина

Министерство здравоохранения исследует распространение антител к коронавирусу в Украине. В рамках исследования будут бесплатно тестировать украинцев.

Об этом сообщаются в пресс-службе Минздрава.

Ученые оценят состояние популяционного иммунитета населения, определят наиболее уязвимые группы к инфицированию, доступ к тестированию, долю бессимптомных случаев среди взрослого населения, а также возможные факторы риска.

В Минздраве рассчитывают "увидеть более цельную картину", то есть учесть информацию о тех людях, которые болели бессимптомно или по разным причинам не обращались к врачу за помощью.

Исследования планируют проводить в два этапа: полевой и аналитический. Это будет происходить в течение лета.

Бесплатный тест на антитела

Полевой этап предусматривает формирование мобильных бригад. Каждая будет состоять из социологических работников и медика, которые будут делать опросы и брать образцы крови для проведения в лабораториях тестов на наличие антител IgM и IgG.

Таким образом планируется охватить до 9 тысяч избранных рандомно взрослых украинцев, которые живут во всех регионах Украины в населенных пунктах с разным количеством жителей – от сел до крупных городов, имеют разный возраст и пол.

"Это абсолютно добровольная для граждан инициатива, в результате которой они получат бесплатные результаты тестов на антитела",- сообщили в Минздраве.

Во время аналитического этапа предусматривается обработка заполненных анкет и формирование реальных статистических результатов, репрезентативных для всей Украины.

Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко призвал украинцев отказаться от проведения тестов на антитела к коронавирусу без острой надобности.

РБК-Украина писало, что вероятность заболеть COVID-19 сохраняется даже в случае высокого уровня антител к коронавірусної инфекции. Однако в таком случае вероятность тяжелого течения болезни низкая.

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