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Минздрав назвал количество людей, у которых перед посадкой на поезд нашли COVID

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Украина, Четверг 21 октября 2021 17:54
Минздрав назвал количество людей, у которых перед посадкой на поезд нашли COVID Фото: у людей обнаружили COVID-19 при посадке на поезд (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

На железнодорожных вокзалах 10 городов Украины открыли пункты быстрого тестирования на коронавирус для пассажиров без прививки. Благодаря этому удалось обнаружить коронавирус у ряда людей, которые планировали воспользоваться поездом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главного государственного санитарного врача Игоря Кузина.

По словам Кузина, уже за первую половину суток на вокзалах удалось обнаружить 18 больных COVID-19. Эти люди могли бы в дальнейшем заразить других пассажиров.

"После их поездки инфицированных могло стать в десятки раз больше, в зависимости от того, в каком именно поезде должны были следовать пассажиры и как долго длилось бы их путешествие. Подчеркиваю, что сейчас в Украине активно циркулирует штамм "Дельта", скорость распространения которого в несколько раз выше, чем у базового штамма", - пояснил он.

Как отметил санврач, выявить 18 положительных результатов удалось из 500 проведенных экспресс-тестов.

Напомним, сегодня в Украине начали действовать новые правила поездок между областями. РБК-Украина рассказывало, что происходит на главных вокзалах Киева.

Кроме того, РБК-Украина называло новые правила проезда в транспорте.

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