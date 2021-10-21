Минздрав назвал количество людей, у которых перед посадкой на поезд нашли COVID

На железнодорожных вокзалах 10 городов Украины открыли пункты быстрого тестирования на коронавирус для пассажиров без прививки. Благодаря этому удалось обнаружить коронавирус у ряда людей, которые планировали воспользоваться поездом.

По словам Кузина, уже за первую половину суток на вокзалах удалось обнаружить 18 больных COVID-19. Эти люди могли бы в дальнейшем заразить других пассажиров.

"После их поездки инфицированных могло стать в десятки раз больше, в зависимости от того, в каком именно поезде должны были следовать пассажиры и как долго длилось бы их путешествие. Подчеркиваю, что сейчас в Украине активно циркулирует штамм "Дельта", скорость распространения которого в несколько раз выше, чем у базового штамма", - пояснил он.

Как отметил санврач, выявить 18 положительных результатов удалось из 500 проведенных экспресс-тестов.