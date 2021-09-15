ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Минздрав назвал области, которые приближаются к "красной" зоне

Новина українською →
Киев, Среда 15 сентября 2021 22:57
Минздрав назвал области, которые приближаются к "красной" зоне Фото: министр здравоохранения Виктор Ляшко (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В "красную" зону карантина могут попасть Черновицкая, Тернопольская, Волынская и Закарпатская область. В них отмечен высокий уровень заболеваемости коронавирусом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра здравоохранения Виктора Ляшко "24 каналу".

"Сейчас в направлении красного уровня эпидемической опасности движется Черновицкая область, затем идет Тернопольская, Волынская, Закарпатская", - сказал Ляшко.

Министр добавил, что в абсолютных цифрах количество заболевших больше в Киеве и Харьков. Однако в расчете на 100 тысяч населения в лидерах западная Украина.

По его словам, в западных областях более значительная загруженность медучреждений из-за роста заболевших коронавирусом.

"Если мы увидим, что будет угроза сверхнагрузки на систему здравоохранения, тогда будем предлагать ввести красный уровень эпидемической опасности в конкретной области", - уточнил Ляшко.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения Украины Карантин Коронавирус
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе