Минздрав назвал области, которые приближаются к "красной" зоне

В "красную" зону карантина могут попасть Черновицкая, Тернопольская, Волынская и Закарпатская область. В них отмечен высокий уровень заболеваемости коронавирусом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра здравоохранения Виктора Ляшко "24 каналу".

"Сейчас в направлении красного уровня эпидемической опасности движется Черновицкая область, затем идет Тернопольская, Волынская, Закарпатская", - сказал Ляшко.

Министр добавил, что в абсолютных цифрах количество заболевших больше в Киеве и Харьков. Однако в расчете на 100 тысяч населения в лидерах западная Украина.

По его словам, в западных областях более значительная загруженность медучреждений из-за роста заболевших коронавирусом.

"Если мы увидим, что будет угроза сверхнагрузки на систему здравоохранения, тогда будем предлагать ввести красный уровень эпидемической опасности в конкретной области", - уточнил Ляшко.