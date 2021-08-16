ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Минздрав назвал условие смешивания вакцин от коронавируса

Новина українською →
Киев, Понедельник 16 августа 2021 14:07
Минздрав назвал условие смешивания вакцин от коронавируса Фото: Минздрав назвал условие смешивания вакцин от коронавируса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Министерство здравоохранения одобрило смешивание вакцин от COVID-19. Так, в Украине разрешено совмещать препараты Pfizer и Мoderna.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главного санитарного врача Игоря Кузина "Укринформу".

"Сейчас уже издан соответствующий приказ Минздрава, которым разрешается два типа сочетания вакцины. Первое-это вакцина м-РНК на М-РНК, это Pfizer / Moderna на Мoderna / Pfizer. Они могут быть смешаны", - сказал он.

По словам Кузина также возможен такой сценарий, когда первая доза была получена векторной вакциной AstraZeneca, тогда вторая прививка может быть сделана м-РНК-вакциной.

Глава Минздрава отметил, что решение о смешивании вакцин может принимать только врач и оно может приниматься лишь в таких двух случаях:

  • когда на первое введение вакцины пациент отреагировал нестандартно и было зафиксировано неблагоприятное событие после иммунизации. В таком случае врач выдает соответствующее медицинское заключение, что вторая доза должна быть введена альтернативная. Это медицинское заключение является основанием, чтобы была сделана замена вакцины во время второго введения;
  • когда человек получил первую дозу за рубежом, вернулся в страну, и в стране нет такой же вакцины. Например, вакцина Мoderna, которой у нас 2 млн доз. Если через 3-4 месяца, человек, который получил первую дозу за рубежом и именно Мoderna, вернулась в Украину, а у нас нет такой вакцины, то ей может быть введена вакцина Pfizer.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения не рекомендуют смешивать различные типы вакцин от коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус Вакцинация Министерство здравоохранения Украины
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе