Минздрав назвал условие смешивания вакцин от коронавируса

Министерство здравоохранения одобрило смешивание вакцин от COVID-19. Так, в Украине разрешено совмещать препараты Pfizer и Мoderna.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главного санитарного врача Игоря Кузина "Укринформу" .

"Сейчас уже издан соответствующий приказ Минздрава, которым разрешается два типа сочетания вакцины. Первое-это вакцина м-РНК на М-РНК, это Pfizer / Moderna на Мoderna / Pfizer. Они могут быть смешаны", - сказал он.

По словам Кузина также возможен такой сценарий, когда первая доза была получена векторной вакциной AstraZeneca, тогда вторая прививка может быть сделана м-РНК-вакциной.

Глава Минздрава отметил, что решение о смешивании вакцин может принимать только врач и оно может приниматься лишь в таких двух случаях: