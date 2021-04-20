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Минздрав ожидает поставку COVID-вакцин AstraZeneca в рамках COVAX 22 апреля

Новина українською → Киев, Вторник 20 апреля 2021 15:30
Минздрав ожидает поставку COVID-вакцин AstraZeneca в рамках COVAX 22 апреля Фото: Виктор Ляшко, главный санитарный врач Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Министерство здравоохранения Украины ожидает на новую поставку вакцин от коронавируса в рамках глобального механизма COVAX. Партию вакцин AstraZeneca могут доставить в Украину уже в четверг, 22 апреля.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире телеканала "1+1".

"У нас в ближайшие дни, вот уже на 22 апреля, был запланирован очередной рейс и поставка вакцины AstraZeneca в рамках глобальной инициативы (COVAX - ред.). Это 367 тысяч доз", - сообщил он.

По словам Ляшко, Минздрав намерен использовать все полученные в рамках COVAX вакцині за 2-3 дня.

"Мы хотим ее использовать буквально за 2-3 дня, чтобы показать способности системы здравоохранения. Когда я говорю, что мы готовы и можем делать 90-100 тысяч минимум в день, в это не верят, но я думаю, что в ближайшее время мы это покажем", - подчеркнул главный санврач.

Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов обещал, что до конца мая 2021 года Украина получит 1,7 млн вакцин от механизма COVAX. Речь идет о вакцинах AstraZeneca из Южной Кореи и Pfizer. В общем COVAX должен предоставить Украине 8 млн доз различных вакцин от коронавируса.

Кроме того, первая партия вакцины Pfizer прибыла в Украину утром 16 апреля. Украина получила 117 тысяч доз препарата Comirnaty в рамках глобального механизма COVAX.

Как рассказали в Минздраве, первыми прививку вакциной Pfizer получат жители и сотрудники домов для престарелых.

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