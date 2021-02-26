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Минздрав планирует до осени завершить основные мероприятия по COVID-вакцинации

Новина українською → Киев, Пятница 26 февраля 2021 22:02
Минздрав планирует до осени завершить основные мероприятия по COVID-вакцинации Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина запланировала 5 основных этапов вакцинации. Министерство рассчитывает завершить эти основные мероприятия до осени 2021 года.

Об этом говорится в заявлении главы Минздрава на странице в Facebook.

Степанов сегодня встретился с послами стран G7 и рассказал им, что Украина готова к масштабной вакцинации населения от коронавируса.

"Технологически, ресурсно и организационно Минздрав и страна готовы к тотальной вакцинации, в том числе и вакцинами с высокими требованиями к температурному хранению. Мы запланировали 5 основных этапов вакцинации и планируем завершить основные мероприятия до осени этого года", - написал он.

Министр добавил, что вместе с послами G7 сверил позиции по внедрению паспортов вакцинации от коронавирус.

"Понимаю, так или иначе мы на уровне цивилизованных стран должны принять единые правила. Однако убежден, что они не могут и не должны стать инструментом институциональной сегрегации или приводить к нарушению ключевых прав и свобод человека", - добавил Степанов.

Напомним, по всей Украине уже началась вакцинация от коронавируса. Первыми прививку получили медики и военнослужащие.

Как писало РБК-Украина, в Минздраве назвали возможные побочные эффекты после вакцинации от коронавируса.

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