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Минздрав и посол ЕС обсудили трансфер технологий для производства вакцин в Украине

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Киев, Вторник 25 мая 2021 19:27
Минздрав и посол ЕС обсудили трансфер технологий для производства вакцин в Украине Фото: Виктор Ляшко, глава Минздрава (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко обсудил послом Европейского союза Матти Маасикасом вопрос трансфера технологий. Это поможет ускорить запуск производства вакцин в Украине.

Об этом министр сообщил на странице в Facebook.

"Обсудили также вопрос трансфера технологий, ведь это самая быстрая возможность запуска собственного производства вакцин и фармацевтической независимости страны", - заявил глава украинского Минздрава.

По словам Ляшко, Минздрав продолжит свое евроинтеграционное движение, а украинская медицинская система будет меняться в соответствии с "лучшими мировыми тенденциями и требованиями".

"Это не только унификация подходов к лечению, образовательных программ и стандартов качества, а также партнерство и прозрачность взаимодействия между министерством и учреждениями и предприятиями, которые находятся в сфере его управления", - добавил он.

Напомним, недавно Ляшко заявил, что в Украине есть по меньшей мере три завода, которые способны изготавливать вакцины на собственных мощностях. Однако сегодня не многие фармацевтические заводы готовы поделиться технологией полного цикла производства вакцин.

Кроме того, Ляшко рассказывал, что в Украине планируют построить современную лабораторию, которая могла бы разрабатывать вакцины от коронавируса.

Добавим, министр образования Сергей Шкарлет в интервью РБК-Украина отмечал, что украинские ученые в состоянии сделать собственную вакцину от коронавируса.

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Новости Украины Коронавирус Вакцина технологии посол Виктор Ляшко Министерство здравоохранения Украины
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