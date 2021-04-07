Минздрав: прививки китайской вакциной Sinovac начнут делать после 10 апреля

Лабораторный контоль вакцины CoronaVac разработки Sinovac завершится до 10 апреля. После этого вакцину сразу отправят в регионы.

Он подчеркнул, что сейчас не существует никаких проблем с этой вакциной, а то, что она может не пройти проверку, "даже теоретически не возможно".

"Есть соответствующие сроки лабораторного контроля. Эта вакцина, согласно всем нормативным документам должна пройти лабораторный контроль. 10 апреля заканчивается лабораторный контроль и сразу эта вакцина начнет использоваться для проведения прививок", - сказал Степанов.