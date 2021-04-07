Минздрав: прививки китайской вакциной Sinovac начнут делать после 10 апреля
Лабораторный контоль вакцины CoronaVac разработки Sinovac завершится до 10 апреля. После этого вакцину сразу отправят в регионы.
Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире "Украина 24".
Он подчеркнул, что сейчас не существует никаких проблем с этой вакциной, а то, что она может не пройти проверку, "даже теоретически не возможно".
"Есть соответствующие сроки лабораторного контроля. Эта вакцина, согласно всем нормативным документам должна пройти лабораторный контроль. 10 апреля заканчивается лабораторный контроль и сразу эта вакцина начнет использоваться для проведения прививок", - сказал Степанов.
Напомним, 25 марта в Украину прибыла первая партия вакцины CoronaVac разработки Sinovac. В Киев доставили 215 тысяч доз препарата и сейчас он проходит проверку перед отправкой в регионы.
Как сообщил главный санврач Виктор Ляшко, лабораторный контроль китайской вакцины Coronavac от COVID-19 может длиться до 9 апреля.
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