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Минздрав призывает прививать под открытым небом во время празднований ко Дню Независимости

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Киев, Понедельник 16 августа 2021 15:28
Минздрав призывает прививать под открытым небом во время празднований ко Дню Независимости Фото: Минздрав призывает начать вакцинацию под открытым небом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Министерство здравоохранения призывает оптимизировать процесс вакцинации во время празднований Дня Независимости. Виктор Ляшко предложил начать прививать людей под открытым небом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"В некоторых регионах успешно практикуют выезд мобильных бригад на площади и проведение вакцинации под открытым небом. Этот опыт следует перенять всем и применить во время праздничных мероприятий в центрах городов”, - отметил Виктор Ляшко.

Сегодня в Украине работает более 3 тысяч пунктов вакцинации, 400 центров массовой вакцинации и 1 тысяча мобильных бригад.

Ляшко заметил на том, что пунктам с низким потоком стоит сделать паузу, или же попытаться увеличить его. Центры массовой вакцинации, со своей стороны, должны продолжать работать.

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