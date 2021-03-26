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Минздрав прогнозирует до 25 тысяч новых COVID-больных в сутки

Новина українською → Украина, Пятница 26 марта 2021 20:04
Минздрав прогнозирует до 25 тысяч новых COVID-больных в сутки Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр здравоохранения Максим Степанов предупредил, что ситуация с коронавирусом еще несколько недель будет ухудшаться. Министерство связывает это с распространением "британского" штамма коронавируса.

Об этом речь шла в эфире канала "Украина 24".

По словам Степанова, министерство в течение двух-трех недель прогнозирует рост новых случаев до 25 тысяч в сутки.

"Когда мы прогнозируем, конечно, мы прогнозируем увеличение. В конечном случае, по нашим расчетам, мы можем выйти на 25 тысяч заболеваний в день", - сказал он.

Министр добавил, что третья волна коронавируса сопровождается новым штаммом коронавируса, который более агрессивный, чем другие.

"Трудный период будет у нас впереди, потому что еще две-три недели мы будем расти по разным регионам. Потому что третья волна сопровождается "британским" штаммом коронавируса, он помолодел, втрое больше людей им заражаются, уменьшенный инкубационный период. Очень много тяжелых больных", - отметил Степанов.

Напомним, о возможном пике эпидемии коронавируса до этого говорил глава профильного медицинского комитета Михаил Радуцкий. Он прогнозировал пик эпидемии в ближайшие недели.

Добавим, в Украине каждый день растет количество новых случаев коронавируса. За прошедшие сутки зарегистрировали 18 132 новых заболевших. Это наибольший показатель с начала эпидемии в стране.

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