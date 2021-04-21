Минздрав просит Китай ускорить поставки 1,7 млн доз вакцины Sinovac

Об этом Степанов сообщил в Facebook .

Он отметил, что этот препарат Украина уже должна была получить по контракту.

"Вчера имел разговор с послом Китая по ускорению поставки 1,7 млн доз Sinovac, которые мы уже должны были получить в соответствии с контрактом", - сказал Степанов.

Он добавил, что на сегодня Украина должна была получить 3,9 млн доз вакцин, не учитывая инициативы COVAX. Но получила 715 тысяч.

"Сроки поставок по контрактам срываются по всему миру. Но есть основания надеяться, что в ближайшие месяцы ситуация стабилизируется и вакцины будут поступать вовремя", - подчеркнул министр.