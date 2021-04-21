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Минздрав просит украинцев сообщать о случаях COVID-прививок вне очереди

Новина українською → Украина, Среда 21 апреля 2021 10:21
Минздрав просит украинцев сообщать о случаях COVID-прививок вне очереди Фото: украинцев просят сообщать о прививках от коронавируса вне очереди (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Министерство здравоохранения просит украинцев сообщать о случаях прививки от коронавируса вне очереди. Им необходимо обратиться в контактный центр министерства.

Об этом в ходе брифинга заявил заместитель министра здравоохранения Ярослав Кучер.

Он напомнил, что Минздрав изменил подходы к процессу вакцинации, а именно относительно прививок публичных лиц.

"У нас в контактном центре вы можете оставить обращение. Если вы видели, что в том или ином регионе каким-то образом, на ваш взгляд, есть информация, что вакцинация идет не по плану, или прививки начинают делать всем подряд - пожалуйста, сообщите на контактный центр", - заявил замминистра.

Кучер подчеркнул, что так быть не должно.

"Мы разберемся с этим вопросом, поскольку этого не должно быть. Есть четкий план, утвержденный министерством, и по нему должно все двигаться", - сказал он.

Напомним, ранее Министерство здравоохранения Украины отменило разрешение на вакцинацию публичных лиц вне очереди остаточными дозами вакцины от коронавируса.

Как писало РБК-Украина, в начале кампании вакцинации Минздрав разрешил публичным лицам, журналистам и ветеранам АТО/ООС получить прививку от коронавируса вне очереди, но остаточными дозами.

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