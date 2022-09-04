Минздрав разрешит вторую бустерную прививку от COVID для всех
В сентября ожидается, что всем гражданам Украины разрешат сделать вторую бустерную прививку от COVID-19.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главного санитарного врача Игоря Кузина для "Укринформа".
По его словам, на сегодня рекомендуется делать вторую бустерную дозу пожилым и тем, у кого есть сопутствующие заболевания. Но в ближайшее время ситуация изменится.
"Скорее всего, будет принято решение о расширении второго бустера на всех. Мы будем рекомендовать и давать возможность делать второй бустер для всех людей в зависимости от их желания. Такая опция будет предоставлена, думаю, к середине сентября", - отметил Кузин.
Он подчеркнул, что в таком случае желающему сделать второй бустер не будут отказывать в пункте вакцинации. Также он добавил, что второй бустер поможет защититься от штамма Омикрон, поскольку пока неизвестно, как дальше будет развиваться мутация вируса.
"Если человек пропустил прививку, или есть базовый курс и он не успел сделать бустер, то, безусловно, человек должен прийти и прививаться, потому что по существу неполный курс прививки не имеет такой защиты, как полный", - отметил главный санврач.
Напомним, ранее Кузин заявил, что уже началась осенняя волна роста заболеваемости COVID-19, в частности, за неделю заболело свыше 10 000 украинцев.
Кроме того, он обратил внимание на то, что некоторые страны возвращают ограничения, в том числе COVID-сертификаты.
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