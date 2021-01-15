Минздрав сообщил о 8199 новых случаях коронавируса в Украине

Фото: люди в маске (РБК-Украина)

В Украине обнаружили 8199 новых случаев COVID-19, за вчера сделали 49 596 тестов на коронавирус. Больше всего новых заражений в Киеве и Донецкой области.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

За вчера госпитализировали 2152 человека, умерли 166 человек и 10 328 пациентов выздоровели. 14 января сделали 30 225 ПЦР-тестов и 19 371 ИФА-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (896), Донецкой (443), Запорожской (629), Львовской (525) и Николаевской (489) областях.

За все время в Украине заразились 1 146 963 человек, из них выздоровел 847 391 человек.

Ранее РБК-Украина сообщало, что страна может передать закупки вакцин от COVID-19 международным посредникам. Их услуги стоят в среднем 5% от суммы контракта.

Также сообщалось, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль направил Европейской комиссии письмо с просьбой помочь с поставками вакцины от COVID.