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В Минздраве анонсировали запуск новых COVID-сертификатов

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Украина, Пятница 12 ноября 2021 13:16
В Минздраве анонсировали запуск новых COVID-сертификатов Фото: каждый пятый взрослый украинец вакцинирован (WPA Pool/Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В Украине появятся еще два COVID-сертификата. Документы смогут получить те, кто переболел коронавирусом, а также вакцинированные дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра здравоохранения Марии Карчевич на брифинге.

COVID-сертификат для детей

В приложении "Дия" можно сгенерировать COVID-сертификат для детей от 12 лет, получивших одну или две дозы вакцины против коронавируса.

Для получения документа родителям необходимо зайти в "Дию" и добавить свидетельство о рождении ребенка.

COVID-сертификат для переболевших

Сертификат для тех, кто уже переболел коронавирусной инфекцией появится в ближайшее вреся. Данная услуга в приложении "Дия" находится на завершающей стадии тестирования.

Сертификат смогут получить те, у кого врач диагностировал коронавирус и внес данные в систему.

Документ можно будет получать не чаще, чем два раза в год. Действительным он будет считаться только том в случае, если после выздоровления прошло не более 105 дней.

Вакцинация в Украине

Заместитель министра рассказала, что в Украине за минувшие сутки вакцинировались от коронавируса почти 280 тысяч человек. Одну дозу получили 141 347 человек.

"В среднем каждый пятый взрослый украинец сегодня полностью вакцинирован от коронавирусной болезни", - уточнила Карчевич.

Напомним, в Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 24 058 человек, умерли 750. Больше всего новых заражений в Киеве, Днепропетровской и Одесской областях.

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