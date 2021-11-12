В Минздраве анонсировали запуск новых COVID-сертификатов

В Украине появятся еще два COVID-сертификата. Документы смогут получить те, кто переболел коронавирусом, а также вакцинированные дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра здравоохранения Марии Карчевич на брифинге .

COVID-сертификат для детей

В приложении "Дия" можно сгенерировать COVID-сертификат для детей от 12 лет, получивших одну или две дозы вакцины против коронавируса.

Для получения документа родителям необходимо зайти в "Дию" и добавить свидетельство о рождении ребенка.

COVID-сертификат для переболевших

Сертификат для тех, кто уже переболел коронавирусной инфекцией появится в ближайшее вреся. Данная услуга в приложении "Дия" находится на завершающей стадии тестирования.

Сертификат смогут получить те, у кого врач диагностировал коронавирус и внес данные в систему.

Документ можно будет получать не чаще, чем два раза в год. Действительным он будет считаться только том в случае, если после выздоровления прошло не более 105 дней.

Вакцинация в Украине

Заместитель министра рассказала, что в Украине за минувшие сутки вакцинировались от коронавируса почти 280 тысяч человек. Одну дозу получили 141 347 человек.

"В среднем каждый пятый взрослый украинец сегодня полностью вакцинирован от коронавирусной болезни", - уточнила Карчевич.